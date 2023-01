Québec: des nuages, de la neige, mais quelques rayons de soleil

La semaine se poursuit avec toujours plus de nuages et de neige intermittente au Québec, mais quelques régions auront la chance d’observer des rayons de soleil mercredi.

L’ouest ne fera pas exception, alors que la région de Montréal pourrait même recevoir une faible pluie, avec un mercure atteignant +3 degrés. Lanaudière pourrait s’attendre à une accumulation de neige et de grésil pouvant atteindre 15 cm, avec une température de -4.

L’Abitibi-Témiscamingue sera lui aussi majoritairement nuageux, mais pourrait profiter de quelques rayons de soleil, avec un mercure approchant -5 degrés.

L’est, le nord et les Îles-de-la-Madeleine alterneront entre soleil et nuages également. Les températures pour l’est de la province oscilleront entre -3 et -10 selon les régions, tandis que celles du nord atteindront en moyenne -20 degrés, et 0 pour les Îles-de-la-Madeleine.

Le centre du Québec sera lui aussi majoritairement nuageux, avec quelques rayons de soleil par endroits et une probabilité d’averses de neige. Les températures oscilleront entre 0 et +2, atteignant cependant -5 degrés au Saguenay.

L’extrême nord devra lui aussi faire avec une alternance de soleil et de nuages, avec une probabilité de chutes de neige. Le mercure atteindra -11 degrés pour les régions les plus chanceuses, et descendra jusque -28 par endroits, se maintenant à une moyenne de -24 pour le reste.