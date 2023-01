Remparts: Bolduc brille dans la victoire

Malgré une solide performance de Zachary Bolduc, les Remparts ont eu chaud dans une victoire de 5 à 4 en prolongation, à Drummondville, contre les Voltigeurs.

L’espoir des Blues de St. Louis a marqué le premier but de la rencontre à l’aide d’un tir vif pour battre le gardien Riley Mercer. Après avoir vu les Voltigeurs inscrire deux buts en un peu plus de deux minutes pour prendre l’avance, Bolduc a capitalisé en avantage numérique, avant d’inscrire son 25e but de la campagne avec une trentaine de secondes à écouler au premier tiers.

Après avoir pris une avance de deux buts grâce à Andrew Gweon, les visiteurs ont bousillé l’avance au troisième engagement. Jérémy Lapointe a inscrit son 25e but de la campagne et son coéquipier Sam Oliver a lui aussi battu Quentin Miller, trois minutes plus tard, pour forcer la prolongation.

Le capitaine Théo Rochette a toutefois contribué à éviter le pire, en récoltant sa troisième assistance sur le but gagnant de Nicolas Savoie.

«On aurait dû gagner»

L’entraîneur-chef des Voltigeurs, Éric Bélanger, a eu de bons mots pour sa troupe. Selon lui, les Voltigeurs méritaient un meilleur sort contre les Diables rouges.

«On méritait de revenir dans le match, a-t-il dit après le duel. C’est un match de série contre l’une des meilleures équipes de la ligue. On ne pouvait pas leur donner trop de chances. On a fait une erreur en supplémentaire et cela a fait la différence. Je suis fier de mon équipe. Je ne peux pas être déçu de leur performance. [..] On aurait dû gagner en fin de match, on ne l’a pas fait, mais ça fait partie du processus.»

Les Remparts seront de retour au Centre Vidéotron, vendredi soir, pour y recevoir les Olympiques de Gatineau.