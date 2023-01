Retour sur le droit à l’avortement chez nos voisins du Sud

J’aimerais apporter un éclairage nouveau suite à votre réponse à Ginette qui exprimait son avis sur l’avortement. Tout d’abord, je crois que c’est malsain d’injecter de la politique en voulant étudier ce que dit la Constitution américaine. Je pense aussi qu’il faut éviter de retomber dans le piège de croire que tout ce qui émane de CNN, de Fox News, du New York Times ou du Washington Post, est parole d’évangile.

Ce qu’il est juste de dire, c’est que les législateurs font les lois, et que la Cour suprême doit confirmer ou non leur pertinence légale. Et ce n’était pas ce qui s’était passé il y a 50 ans dans le cas de « Roe vs Wade ». La Cour avait alors agi à titre de législateur, ce qui n’était pas son job ! La Cour suprême a donc simplement invalidé cet arrêt, parce que le mot avortement n’était mentionné nulle part dans la Constitution du pays.

Par contre, il est clairement indiqué que si un sujet faisant litige n’est pas inscrit dans la Constitution, il revient de droit aux législatures des différents États de s’en occuper. Ce que la Cour a affirmé. Elle n’a pas aboli le droit à l’avortement comme le croit la majorité des gens et des chroniqueurs. La preuve en est que dans certains États comme la Californie et New York, les femmes ont encore le droit d’avorter.

Maintenant que ceci est clair, en soulignant dans votre réponse que 61 % de la population est favorable à l’avortement, voulez-vous dire que la Cour aurait dû tenir compte de ce sondage en rendant sa décision ? Si oui, ça me laisse perplexe. Quant à la loi du plus fort que vous me semblez redouter, n’est-ce pas aux électeurs des différents États de régler ça le jour du scrutin ? Et cela ma chère Louise, ça s’appelle la démocratie !

84 ans et heureusement encore un peu lucide

Vous oubliez de mentionner un fait capital dans la remontrance que vous me faites, c’est qu’aux États-Unis, les juges sont nommés par le président, en fonction de leur allégeance politique avouée, et que la Cour suprême des États-Unis est à majorité républicaine, grâce aux trois nominations faites par Donald Trump durant son mandat. Si ça ne s’appelle pas rendre politique la justice, je ne sais pas ce qu’il vous faut de plus.