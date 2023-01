Roku lance sa propre gamme de téléviseurs intelligents et connectés

Pour le CES 2023, l’année démarre sous le signe des téléviseurs connectés dont Roku promet de mettre en vente les siens dès cette année.

Comparée aux géants comme Apple, Amazon ou Google, la modeste entreprise Roku réussit fort bien dans le créneau des lecteurs de diffusion en continu. Et à l’aide des fabricants de téléviseurs (Hisense, Rca, TCL, Sharp, etc.) qui cherchent à suivre la vague des appareils connectés à Internet, Roku peut se targuer de voir son système Roku OS installé dans un téléviseur sur trois aux États-Unis.

Il y aura deux gammes d’appareils. L'une s'appellera Roku Select, et les modèles haut de gamme seront baptisés téléviseurs Roku Plus. Et Roku ne lésine pas sur les tailles d'écran. « Disponibles en 11 modèles allant de 24 à 75 pouces, les nouveaux téléviseurs Roku Select et Plus Series se concentreront sur les fonctionnalités que les passionnés du petit écran ont appris à aimer », déclare la société dans un communiqué de presse. Roku se montre également agressif en matière de prix ; le modèle d'entrée de gamme de 24 pouces coûtera 119 $US, et le téléviseur de 75 pouces coûtera 999 $US.

Commercialement, Roku devait répondre à la concurrence d’Amazon qui s’est mise à vendre dès 2021 ses nouveaux téléviseurs Fire TV Omni, en plus de disposer d’une formidable machine que sont les mégaboutiques que tous connaissent, et utilisent.

En sous-traitance

Les modèles bas de gamme Roku Select seront livrés avec la télécommande vocale Roku standard et la série Plus comprendra la télécommande vocale Pro, capable d'effectuer des commandes vocales mains libres et dotée d'une pile rechargeable.

On ne connaît pas encore les caractéristiques techniques des nouveaux téléviseurs Roku, mais on peut sans se tromper dire que le fabricant misera sur un logiciel simple, un écosystème d'enceintes et de barres de son sans-fil, etc. pour faire de ces téléviseurs une option attrayante.

Roku dit qu'il ne fabriquera pas directement les nouveaux téléviseurs, mais les fera assembler en collaboration par une entreprise partenaire.

Les téléviseurs Roku seront livrés à partir du printemps.

L’action ROKU gagne entre 5 et 6 % au moment d’écrire ces lignes.