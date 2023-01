Sale dans le moule de Huberdeau

HALIFAX | Il y a huit heures de décalage entre Calgary et Brno, en République tchèque. Même s’il n’a pas souvent l’occasion de regarder les matchs des Flames, l’espoir tchèque Eduard Sale se fait un devoir de regarder les faits saillants de tous les matchs de Jonathan Huberdeau.

Sale, qui se prononce comme « chalet », est l’un des espoirs les plus prometteurs en vue du prochain repêchage de la LNH et un autre membre qui contribue à la résurgence du hockey tchèque depuis quelques années.

Photo AFP

« J’aime Jonathan Huberdeau parce que nous avons le même style. C’est un fabricant de jeu qui fait de bonnes passes et possède un bon coup de patin », résumait-il.

STYLES SIMILAIRES

Cette comparaison n’est assurément pas piquée des vers. Les deux ailiers mesurent 6 pi 1 po et Sale devra ajouter un peu de chair autour de l’os, lui qui fait osciller le pèse-personne à 168 lb, ce qui s’apparente drôlement à la situation d’Huberdeau lors de son année de repêchage, en 2011.

Photo AFP

Sale ne sera peut-être pas sélectionné aussi haut que le troisième rang au total du prochain repêchage, comme l’avait été Huberdeau en 2011 – quoique rien n’est impossible –, toujours est-il qu’il démontre déjà des habiletés hors pair pour un jeune de son âge.

« IL PEUT TOUT FAIRE »

Jusqu’ici, outre lors d’une rencontre au Mondial junior, il a été utilisé sur le premier trio de la Tchéquie en compagnie de Jiri Kulich et Matyas Sapovaliv.

Photo AFP

« Il est tellement bon, l’a complimenté Kulich, qui a été sélectionné en première ronde par les Sabres de Buffalo au dernier repêchage. Il n’a que 17 ans, mais il a l’expérience d’affronter des hommes. C’est une très bonne personne et un excellent joueur : il peut tirer et passer. Il peut tout faire. »

« Il est tellement intelligent pour un joueur de son âge et on le voit dès qu’il touche à la rondelle, a quant à lui renchéri le gardien de but des Tchèques Tomas Suchanek. Son intelligence lui permet de fabriquer des jeux et il possède aussi un bon tir. »

Dans la LCH ?

En six matchs jusqu’ici dans le tournoi, il compte cinq points.

« Jouer contre des hommes m’a aidé dans ce tournoi, même si le style de jeu est un peu différent. Dans la ligue professionnelle, le jeu est moins rapide et plus axé sur la tactique. Ici, la patinoire est plus petite et le jeu est plus rapide. »

D’ailleurs, Sale a mentionné qu’il souhaiterait faire le saut au Canada l’an prochain. Gageons que plusieurs équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH) sont déjà sur le coup.