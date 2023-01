Tendance homme: garder la jupe en 2023?

De Ken à Brad Pitt, la notion de genre est questionnée par la mode contemporaine.

L’année 2022 a été marquée, du point de vue mode, par une nette évolution contrastée.

Ainsi la fluidité des genres en matière vestimentaire est-elle sortie de la confidentialité, pendant que des valeurs sûres, un peu tradi, remettaient au goût du jour une certaine sobriété confortable.

The Internet’s favorite actor #OscarIsaac once again grabbed attention when he walked the red carpet to the London premiere of “Moonknight” in a signature skirt from designer Thom Browne. #2022FashionMoment pic.twitter.com/I5bkAucjCI — CFDA (@CFDA) December 26, 2022

Qu’allons-nous faire de tout ça ? Nous commencerons aujourd’hui par la jupe ou la robe version pour homme.

Tout d’abord, sous le double effet du Barbie Core (dont nous allons subir la véritable invasion quand le film sortira) et d’une ouverture des médias à une esthétique moins codifiée, les tabous se lèvent peu à peu. La couleur rose s’impose et l’homme en jupe fait moins peur. Les choses ont bougé depuis que Jean Paul Gaultier portait fièrement le kilt. Thom Browne a poussé plus loin la déconstruction des lignes de partage, jusqu’à ce qu’elles finissent par, sinon devenir obsolètes, du moins sembler hors de propos. La jupe pour homme n’est plus taboue. Dries Van Notten, Egonlab, Kenzo, et Dolce & Gabbana entre autres l’ont aussi mise à l’honneur sur les podiums des Fashion Weeks. Les acteurs et célébrités ont sauté le pas. Le rappeur Lil Nas X montre que le machisme n’est pas inhérent au rap... et porte avec élégance des jupes à plumes ou des robes de princesse.

please use better pictures next time 🤍 pic.twitter.com/BDwd3ZYfXR — i am reading all that (@LilNasX) June 28, 2021

L’homme en robe est en couverture de magazine (Harry Styles dans Vogue, en 2020). Et, en 2022, Brad Pitt est très à l’aise en tailleur jupe en lin et bottes de motard sur le tapis rouge du festival de cinéma de Berlin... Jared Leto a aussi porté la jupe, et parfois les escarpins !

Signe que la tendance descend des podiums et tapis rouges : ASOS propose une « jupe habillée » pour homme (le mannequin la porte avec les mêmes bottines viriles que Brad Pitt)... et selon le site commercial, le stock est bientôt épuisé.

Et si vous voyagez sur Virgin Atlantic, le pilote ou le personnel de bord masculin pourra porter la jupe, tandis que les femmes avec les mêmes emplois pourront porter le tailleur pantalon. Détail touchant, c’est la regrettée Vivienne Westwood qui a été chargée de dessiner les nouveaux uniformes.