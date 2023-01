POULIN, Monique



Au CHUL, le 19 décembre 2022, est décédée madame Monique Poulin, fille de feu madame Colombe Beaudry et de feu monsieur Henri Jules Poulin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h15 à 14h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : feu Jacqueline (feu Patrick Jobidon), Denise (Yves Beaulieu), Rita (Maurice Bourdeau), Hélène (Pierre Giguère), Jules (Gisèle Michaud), Céline, Louise (Michel Saillant) et feu Diane ainsi que sa filleule July Gadoury, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. Sincères remerciements au personnel du 2e étage du CHUL pour l'attention et les bons soins prodigués à notre sœur Monique. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.