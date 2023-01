GENDRON, Jean-Yves



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 23 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Gendron, époux de madame Louise Godbout, fils de feu Roland Gendron et de feu Colette Boulet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils bien-aimé Pascal; ses sœurs : Jeannine (Paul Bégin), Diane (Michel Dupuis); sa belle-sœur Henriette Caron (feu André); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Godbout : Denise (Gaétan Caron), Céline (Rosaire Chouinard), André, Gilles (Suzanne Langlois), Diane, Suzanne (Michel Moreau) et Serge ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses parents, ses frères et sœurs : Denise, Micheline, André et Ludger. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél : 418 683-8666.