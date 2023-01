BÉLANGER, Marie-Claire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Marie-Claire Bélanger, épouse de André Gosselin. Elle était la fille de feu Pierre Bélanger et de feu Virginie Bélanger. Elle demeurait à Lévis. Outre son époux, elle laisse dans le deuil : sa sœur : Annette (feu Normand Théberge); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Diane (Wilfrid Monaghan), Suzanne (Daniel Cloutier), Gaétan et Daniel (son amie Claire Williamson). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Jeannette, Rose-Aimée, Louis-Pierre (feu Yvette Chrétien) et Marcel; sa belle-sœur : Nicole (Léo Samson) et son beau-frère : Marcel (Céline Béland). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Son époux tient à remercier Denise Cummings, Jean-Pierre Guillet, Annette Bélanger, Josette Bélanger et Diane Gosselin pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. La famille vous accueillera au complexeà compter de 13h.