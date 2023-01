BERTHIAUME, Étiennette Perreault



À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 décembre 2022, à l’âge de 85 ans, est décédée Mme Étiennette Perreault, épouse de feu M. Maurice Berthiaume. Elle demeurait à Saint-Elzéar. La famille vous accueillera :vendredi le 6 janvier 2023 de 19h à 21h, samedi le 7 janvier 2023 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michelle (Germain Giroux), Alain (Maryse Giroux), Julie (Marcel Grenier), Ubald (Sophie Lemelin) et Marco (Estelle Lehoux); ses petits-enfants : feu Sébastien et Annie Giroux, Marie-Noël, Pier-Alain et Marjorie Berthiaume, Véronique et Sara Grenier, Kévin, David et Pier-Luc Berthiaume, Sandra et Lisa Berthiaume; ses arrière-petits-enfants : Sara-Kim, Jacob, Mathieu, Nora, Élie, Florent, Jordan, Alycia, Alexis, Océane, Élisabeth, Béatrice, Élya, Tom, Amanda et Tristan; ses frères et sœurs : feu Ghislain (Monique Blais), feu Gaétan, Réjean (Carmen Poulin), feu Ginette et Renald (Angéline Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Tancrède (feu Noëlla Laplante), feu Florence (feu Jean Guay), feu Philippe (feu Marie-Claire Perreault), feu Annette (feu Roméo Bachand), feu Jules (feu Laurette Guay), feu Julia, feu André (feu Denise Fillion) et feu Hélène (feu Gérard Ouellette, feu Albert Cimone), feu Georgette (feu Clarence Hethrington) Aline (feu Hector Chabot). Des dons à la paroisse Sainte-Mère-De-Jésus (Fabrique de Saint-Elzéar) : https://smdj.ca/don-messe-cva ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalache : https://www.canadahelps.org/fr/dn/19180?v1=true seraient appréciés.