MOISAN, Simone



À St-Raymond, le 28 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Simone Moisan, épouse de feu monsieur Maxime Germain, fille de feu monsieur Léon Moisan et de feu dame Marie-Anna Paré. Elle était native et demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances à lade 8 h 30 à 10 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Moisan laisse dans le deuil ses enfants : Claudine (Mario Hamel), Monique (Gilles Déziel), Lorraine (Guy Godin), Michel (Sylvie Brown) et Dominique (Chantale Hamel); ses petits-enfants : Marjorie Hamel (Bruno Morasse), Alexandre Germain, Mathieu Déziel (Sophie Barnabé) Myriam Déziel (Jean-François Roussel), Kathryn Germain (Benjamin Gosselin) et Éliane Germain; ses arrière-petits-enfants: Raphaëlle Cantin, Maxime Cantin et Zachary Morasse; sa sœur : Jeannette (feu Maurice Huot); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, madame Moisan est allée rejoindre ses beaux-parents, Onésime Germain et Malvina Fiset, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain: Marie-Anne, Raymond, Adrienne, Gérard, Fernando, Geneviève, Jeanne D'Arc et Paul-Auguste. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de St-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : www.jedonneenligne.org/lasocietealzheimerdequebec/DIM / 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3, ou à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond (QC) G3L 1W1.