DESROSIERS, Ulric



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 11 décembre 2022, à l'âge de 92 ans et 7 mois, est décédé monsieur Ulric Desrosiers, époux de feu madame Irène Hamel, fils de feu madame Arthémise Langlois et de feu monsieur Philadelphe Desrosiers. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :Parents et amis qui le désirent sont invités à visionner l'hommage en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie" . L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses enfants : René (Hélène Leblanc), Richard (feu Suzie Plamondon) et Martine (Jean-Guy Lachance); ses petits-enfants: Danielle (Guillaume Martin), Isabelle (Marc-Olivier Alain), Anne-Marie (Olivier Déry) et Jean-Benoît; son arrière-petit-fils Félix; son frère et ses soeurs : François (feu Fernande Plante), Léopoldine (feu Roger Gagné) et Marcelle (feu Francis Caron); son beau-frère Jean-Paul (feu Gertrude Lachance), ainsi que de nombreux parents et amis. Outre son épouse Irène, il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs : Odilon (feu Laurette Bouillon), Alphonse (feu Marie-Anna Bouillon), Alberta (feu Alexis Ross), Antonio (feu Catherine Arseneault), Rose-Anna (feu Georges Larouche), Laurette (feu Florian Beaulieu), Rosette (feu Fernand Maranda), Aline (feu Maurice Michaud), Luce (feu Lucien Ouellet), Annette, Gérard (feu Gertrude Rioux), Louisiana (feu Étienne Soucy); ses belles-soeurs : Fernande (feu Paul-Émile Côté), Thérèse (feu Louis Boulanger) et Jeannette (feu Patrick Giguère). La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Site internet : https://www.societealzheimerdequebec.com/