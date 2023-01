CÔTÉ, Wilfrid



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 15 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Wilfrid Côté époux de madame Michèle Coulombe. Il était le fils de feu dame Régina Chabot et de feu monsieur Joseph-Louis Côté. Il demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi le 6 janvier 2023 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h30.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Yvan Côté (Karine Fortin et leurs enfants Nausika et Nathaël), David Côté (Annette Gallant et leurs enfants Abraham et Juliette), Manon Côté (Daniel Shink et leurs enfants Rosalie et Émilie). Il était le frère de : feu Marie (feu Émile Paradis), feu Louis, feu Lionel (Cécile Côté), Pierre (feu Noëlla Sanfaçon), feu Camille (Monique Richard), feu Welly (Réjeanne Sanfaçon), Lucienne (Paul-Henri Bernard), Marcel (Raymonde Duval), Léonard (Pierrette Lachance), Monique (Paul Mazerolle), Rosanne (feu Gilbert Morissette), Claude, feu Guy et Jacques (Carole Lacasse). De la famille Coulombe, il était le beau-frère de : Andrée (Jean Lambert), feu Denis (Jacqueline Laquerre), feu Jean (Nicole Auclair), feu Marc, Damien (Louise Nolet), Gervaise et Janon (feu Serge St-Hilaire). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Côté. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :