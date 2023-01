CANTIN, Louis-Joseph



À l'Hôpital-Laval (IUCPQ), le 10 décembre 2022 à l'âge de 91 ans, est décédé M. Louis-Joseph Cantin, entouré des siens. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il est allé rejoindre l'amour de sa vie, Jeannine Plante, son père Philias et sa mère Noëlla Constantin, ses frères et sœurs : Paul-Eugène (feu Marie-Jeanne Soulard), Martine (feu Raymond Couture), Hervé et Rolande, ses beaux-parents Albert et Bernadette Plante ainsi que son beau-frère Jean Plante et sa belle-sœur Nicole Plante. Il restera toujours le père de Denis (Ginette Thibault) et Lyne (Frédéric Claireaux), le grand-père d'Olivier, Etienne (Patricia Denis), Gabrielle (Elizabeth Vigeant), Emma et Anna. Il laisse également dans le deuil sa sœur Laurence et ses frères Richard (Stella Amyot), Réal et Jacques (Carole Sasseville), sa belle-sœur Louisette Charland, ainsi que ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Plante (Lina, Jean-Yves, Yves et Aline Douville), plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances en :de 9h30 à 11h.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital-Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Prière d'envoyer vos messages de sympathies via notre courriel : complexe.arochette@gmail.com