VERREAULT, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 décembre 2022 à l'âge de 71 ans est décédé Monsieur Robert Verreault conjoint de Claudette Forgues. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe ses fils : Steeve L'Heureux et Jonathan Morin, le fils de sa conjointe: Steven (Sandra Perron) et sa petite-fille: Erika (Antoine), ses soeurs: Carole (Jean-Claude Côté) et Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierre, Lucien, Francine, feu Claude ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel infirmier des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Régional Intégré de Cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis (Fondation Hôtel-Dieu de Lévis). La famille vous accueillera auà compter de 14 h30.