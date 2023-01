THÉRIAULT, Marguerite Pelletier

À l'hôpital du Haut-Richelieu, le 31 décembre 2022, est décédée à l'âge de 96 ans et 7 mois, dame Marguerite Pelletier épouse de feu monsieur Rosaire Thériault. Elle était la fille de feu Amédée Pelletier et de feu Estelle Ouellet. Elle demeurait autrefois à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Vous pouvez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque est fortement recommandé. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances, de 12 h à 14 h 40.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil son fils Normand (Johanne Poirier); ses petits-enfants: Valérie (Jean Lambert), Olivier (Roxanne Piché), Simon (Audrey Gravel), Camille (Rémi Casavant); ses arrière-petits-enfants: Éva, Henri, Rose, Bastien et Mika. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Ghislaine (feu Raymond Turcotte), Marcelle (feu Clément Dubé), feu Louis de Gonzague (feu Marcelle Castonguay), feu Claude, feu Clément (feu Lise Roy), feu Rodolphe (Doris Deschênes), Jean-Marc (Rachel Pelletier). De la famille Thériault, elle était la belle-sœur de : feu Maria (feu Lucien Labrie), feu Sr Adrienne S.C.Q., feu Maurice (feu Rachel Gauthier), feu Berthe (feu André Dubé), feu Marie-Ange (feu Benoît Bérubé), feu Albert (feu Hélène Gauthier), feu Philippe (feu Marie-Reine Hudon), feu Gérard (feu Lucille St-Pierre), feu Marcel, feu Jeanne-D'Arc (feu Émilio Gamache), Jean-Paul (Marie-Claire Guertin), Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies. Des formulaires seront disponibles à l'église. Direction funéraire :