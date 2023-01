NOLIN, Denis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé, entouré des membres de sa famille, monsieur Denis Nolin, époux de madame Nicole Carrier. Il était le fils de feu Paul-Émile Nolin et de feu Angelina Gallichand. Il demeurait à Lévis.La famille accueillera parents et ami(e)s aude 14h30 à 16h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Nicole Carrier, son fils François (Julie Nadeau) et ses petites-filles : Allison et Maude Godbout Nolin; ses frères et sœurs : Roger (Nicole Caron), Gertrude (Clément Soucy), Rita, Réal (Danielle Beaudoin, feu Noëlla Guay), Marguerite (Richard Lemieux), Gérard (Monique Caron, feu Cécile Gosselin), Lise (Martin Larouche), Lucie (Michel Forgues) et Carole. Il est parti rejoindre ses frères : Jean-Louis, Pierre et Claude. De la famille Carrier, il était le beau-frère de : Odette (Paul-André Brulotte), Denise (feu Jean Samson) et feu Diane (Gilles Dufour). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. Les arrangements funéraires de monsieur Nolin ont été confiés à la maison funéraire :