GARNEAU, Micheline Trottier



Au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières, le 11 décembre 2022, à l'âge de 76 ans et 6 mois, est décédée madame Micheline Trottier, épouse de monsieur Paul-Etienne Garneau, fille de feu monsieur Joseph Trottier et de feu madame Eugénie Gendron, fille adoptive de feu monsieur Roger Douville et de feu madame Simone Gendron. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà partir de 13 h 30,et de là, au columbarium Roger Benoit & Fils Ltée de Donnacona, sous la direction duMadame Trottier laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants : Stéphane (Nadine Langlois), Nathalie (André Paradis), Christian (Caroline Brière) et Francis (Sonya Rochette); ses petits-enfants : Pascale (Catherine Price-Bujold), Rosalie (Andrew Fortin) et Olivier (Karina Petit), Antoine (Laurie Ménard) et Isaac, Alexia, Jasmin et Camille; Océane, Naomie et leur mère Sandra Carrier. Elle était la soeur et la belle-soeur de : Jacqueline, Jeanne-Mance (feu Marcel L'Écuyer), feu Denise (feu Jacques Grondines), Jean-Guy (Marie-Paule Gingras), Noëlline (Jean Tessier); feu Richard Garneau, feu Catherine (feu Maurice Tessier), René (Etiennette Bertrand), Claire (feu Normand Cantin), Denis (Jocelyne Péland), feu Marie-Reine. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du 2è étage du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca