PROULX, Claire-Aimée

À la résidence les Jardins de Charlesbourg, le 18 décembre 2022, à l'âge vénérable de 100 ans, est décédée madame Claire-Aimée Proulx. Elle est allée rejoindre son époux, monsieur Raymond Masson. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Proulx et de feu madame Dolorès Lacroix. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses fils : Robert, François (Carole Pépin) et Richard (Sonia Pagé); son petits-fils Robin (Geneviève Robichaud); et ses arrière-petits-enfants : Megan et Tom. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Wilfrid (Judith Provencher), Thérèse (feu Laurent Fortier) et Jeanne-Mance (feu Georges Poirier). Elle laisse aussi dans le deuil les membres de la famille Masson ainsi que ses cousins, cousines, neveu, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Proulx auLa famille recevra les condoléances jeudi le 12 janvier de 17h à 20h au salon du complexe.La famille tient à remercier les membres du personnel de la résidences Les Jardins de Charlesbourg pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Proulx. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle (380 Rue du Pont, Québec, QC G1K 6M7, Canada).