GAGNON, Angèle Bernier



À la résidence Cardinal Vachon, le 29 décembre 2022, à l'âge de 97 ans et 2 mois, est décédée dame Angèle Bernier, épouse de feu monsieur Gérard Gagnon, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Bernier et de feu dame Yvonne Martin. Native de Rivière- Ouelle, elle demeurait à Beauport. Elle était la mère de feu Pierre, Hélène (Denis Lelièvre) et France (Francine Landry), la grand-mère de Julie et Jean-Benoît Lelièvre et l'arrière-grand-mère de Justine et Émile Dupuis. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs : dame Pauline Ouellet et Carmelle Gagnon, ses deux filleules : Michèle Lavoie et Chantal Gagnon ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis(es).La famille tient à remercier de façon toute spéciale madame Angèle Lévesque pour sa présence et son dévouement, madame Jocelyne St-Onge pour tous les services rendus et madame Monique Bernier pour toutes ses petites attentions spéciales. Nous remercions également tout le personnel du 5e étage de la résidence Cardinal Vachon pour leurs bons soins et leur professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent-de-Paul ou à l'Auberivière, deux organismes qu'elle chérissait. Madame Bernier a été confiée aux bons soins de