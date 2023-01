CANTIN, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2022, à l'âge de 83 ans est décédée madame Pauline Cantin, épouse de monsieur Michel Boudreault. Elle était la fille de feu Paul-Henri Cantin et de Catherine Légaré. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Catherine (Yves Rousseau) et Félix-Antoine (Nadine Khoury); ses petits-enfants : Thomas, Marie, Gustave et Jade; ses frères : Michel (feu Liz), Benoît (Jeanne) et Jean-Charles (Lise); ses beaux-frères de la famille Boudreault : Gérard (Nicole) et Clément; sa cousine Esther (feu Éric); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. La famille vous accueillera au, à compter de 15h.