MOTTARD, Normand



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 14 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Normand Mottard, époux de madame Jeannine Chastenay et fils de feu monsieur J.Émile Mottard et de feu madame Marie-Jeanne Lavallée. Il demeurait à Saint-Basile. Monsieur Mottard laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils: Joël (Johanne Germain). David (Chantal Joseph), Simon (France Bergeron) et Jérôme (Julie Tessier); ses petits-enfants: Roxanne (Vincent Lachance), Ariane (Pierre-Olivier Beaulieu), Olivier et Zakary; son arrière-petite-fille Clémence; ses frères et soeurs de la famille Mottard: feu André (Éliane Montambault), feu Marthe (feu Raymond Germain) et Réjean (Denise Alain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Chastenay: sr Françoise n.d.p.s, feu Evelyne (feu Louis Langlais), feu Gabrielle (feu François Paquet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure.