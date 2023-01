OUELLET, Elzéar

(Fondateur du journal l'Information

à Mont-Joli)



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédé monsieur Elzéar Ouellet, époux de feu dame Bérangère Beaulieu, fils de feu dame Isabelle Gagnon et de feu monsieur Elzéar Ouellet. Il demeurait à Quartier Sud à Lévis.En plus de son épouse bien-aimée et de ses parents, il est parti rejoindre ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces et amis(es) qui l'ont précédé. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mireille (André Boisvert), Linda (Claude Rousseau) et Jean-René (Carl Michel); ses petits-enfants : Guillaume Quimper (Stéphanie Latour) et François-Xavier Rousseau (Noémie Bernier); son arrière-petite-fille : Laura Rousseau; ses sœurs : Andrée (feu Henri Collin) et Pierrette (feu Armand Durette) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil sa petite-fille de cœur Maryse Boisvert (Guillaume Picard) et leur fille Béatrice Boisvert Picard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 8 janvier 2023, de 12h30 à 15h30. Une cérémonie sera célébrée au salon le même jour à 15h30. L'inhumation des cendres se fera dans l'intimité à une date ultérieure. La famille tient à remercier docteure Émilie Boucher ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur humanisme et les excellents soins prodigués à notre papa. Un merci tout spécial au docteur Yves Houle, son médecin de famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Qc, téléphone : 418 657-5334, courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca site Web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.