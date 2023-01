EMOND, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 décembre 2022, à l'âge de 80 ans et 9 mois, est décédé Michel Emond, conjoint de madame Marie Bertrand, fils de feu madame Laure-Emma Drolet et de feu monsieur Jules Emond. Il était retraité du RTC et demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 9h.. L'inhumation des cendres se fera au Centre funéraire Saint-Charles à une date ultérieure. Outre sa conjointe, laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Étienne Blanchette), Jean-Sébastien (Jessie Nadeau); les enfants de sa conjointe: Luis Boucher (Julie Gagnon), Cynthia Boucher; ses petits-enfants qu'il adorait: Laurie, Megan, Jacob, Emrik, Milan, Léa et Théo; ses frères et sœurs: Colette (feu Gaston Gagné), Pierrette (André Plante), feu Yolande (feu Marc Desjardins), Suzanne, Céline (Alain Denis), Jacques (Pierrette Cardinal), Louise (Guy Richard), Jean-Marc (Lyne Hawkins); Madame Diane Moreau, mère de Caroline et Jean-Sébastien; sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Bertrand: Denise (Jacques-Yvan Roussel), Jacques (Louise Dionne) et Denys, feu René et feu Louis. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et beaucoup d'amis. Nous tenons à remercier le personnel de neurologie et de soins palliatifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les soins extraordinaires donnés à monsieur Emond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, à l'adresse suivante: https://fondationduchudequebec.org/ Des formulaires seront disponibles sur place.