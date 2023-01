LORD, Hélène



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 22 décembre 2022, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée madame Hélène Lord, fille de feu dame Clara Anctil et de feu monsieur Joseph-Pierre Lord. Elle demeurait à Saint-Damase-des-Aulnaies et depuis les dernières années à la Résidence Le Bel-Âge (Résidence Dupuis) de L'Islet. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Irène, Laurette (feu Rosaire Duval), feu Gérard, feu André, feu Simone et Albert (Noëlla Lemieux). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Le Bel-âge (Résidence Dupuis) ainsi qu'à ceux de La Maison d'Hélène pour leur dévouement et leurs attentions envers Hélène. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h30. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Damase.