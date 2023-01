GAGNON, Louis



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le13 décembre 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Louis Gagnon, conjoint de Claire Demers, fils de feu Montcalm Gagnon et de feu Lucie Blanchet Gagnon. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe: Vanessa Gosselin (Mathieu Bouchard Gosselin), Francesca Gosselin (Stéphane Turcotte) et Maxime Gosselin (Joanie Trépanier-Savard); ses petits-enfants: Vincent, Anabelle, Léa, Emma, feu Phoenix, Patrick, Lucas et Shawn; ses frères et sœurs: Aline, feu Pierre (Diane Robert), Réjeanne, Yves (Solange Royer), feu Diane, Bertrand, feu François, France (Raymond Claveau), Hélène (Guy Asselin) et Lili; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Demers: Jean (feu Françoise), François (France), Roger, Lucie (Maurice), Louis (Anne), Luc (Jacinthe), Jacques (Doris), Irène (Bertrand), Jacinthe (Amédée), Rachelle (Rémi), Hélène (Daniel), Richard (Lucie), Annie (René) et Isabelle (Éric); sa filleule Mélanie Trottechaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice-Tanguay. La famille vous accueillera aule samedi 7 janvier 2023 à compter de 13h. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe à 15h. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi le 7 janvier 2023 à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".