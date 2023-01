CHAMBERS, Mildred



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Mildred Chambers, à l'âge de 67 ans, le 23 décembre 2022, laissant dans le deuil son mari Jean-Louis Duverne et toute la famille Chambers. Elle était native de Rivière-St-Jean et a demeurée de nombreuses années à Sept-Îles. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Louis et ses enfants et petits-enfants, ses frères et sœurs : Daniel (Linda Boudreault), Yolande, Sylvaine (Martin Roussy), Monique, François (Julie Lévesque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Wallis.