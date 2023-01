BROUSSEAU, Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 novembre 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Claude Brousseau, conjoint de madame Hélène Lessard, fils de feu Rogatien Brousseau et de feu Émilienne Dorion. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric Brousseau (Marie-Claude Petit) et Claudiane Brousseau (Benoit Filion); ses frères et sa soeur: Michel (Lorraine Gosselin), Nicole (André Lamontagne) et feu Daniel (Hélène Dubé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lessard: feu Jean (Nicole Longchamps), Alice (Normand Jacques), feu Étienne (feu Pauline Vachon), Léon (Nicole Gagné), Eugène (Nico Ramos), Angèle (Réjean Vachon), feu Marie (Camil Turmel), Jacques (Francine Turmel) et Georges (Lyse Dastous); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements au Dr Rémi Lavoie et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 13h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 8 janvier 2023 à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".