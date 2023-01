BOURGAULT, Alain



À son domicile, le 12 décembre 2022, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Alain Bourgault, fils de feu madame Fernande Lacasse et de feu monsieur Jean-Baptiste Bourgault. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 13h30.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de La Souvenance, à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, sa sœur Diane, ses frères: Raynald (Ginette Lejeune), Réal (Yolande Kirouac) et Yvon; ses neveux et nièces: Martin, Dominique, Philippe, Marie-Christine, Nadine et Mélanie ainsi que plusieurs autres parents et amis. Si vous le désirez, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœurs et de l'AVC à https://www.coeuretavc.ca/ Des formulaires seront disponibles sur place.