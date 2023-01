LESAGE, Jean-Claude



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 30 novembre 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lesage, époux de feu madame Jocelyne Lesage et fils de feu monsieur Aser Lesage et de feu madame Thérèse Beaupré. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Lesage laisse dans le deuil son fils Martin; ses frères et sœurs: feu Christiane (Fernand Trudel), Raymonde (Louis-Paul Côté), Michel (Lise Rochette), Alain, André et feu Gaétan; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lesage: Gisèle (René Rochette), feu Gaétan (Linda Paquet), France (Jean-Pierre Martel) et Éric (Gabrielle Patry); son neveu Stéphane Trudel (Véronique Gourgue) ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du département des soins respiratoires de l'hôpital Laval pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 12h à 14h, à laPar la suite,Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 7 janvier 2023 à 14h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet voir la cérémonie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. https://poumonquebec.ca/