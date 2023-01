GOSSELIN, Raymonde Alain



À Loretteville, le 16 décembre 2022, à l'aube de ses 90 ans, est décédée madame Raymonde Alain, épouse de feu René Gosselin, fille de feu Alexandre Alain et de feu Gabrielle Alarie.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière La Nativité-de-Notre-Dame. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lynda (Jean Cormier), Josée (Pierre Renaud), Benoît (Josée Pelletier) et Christian (Caroline Pelchat); ses petits-enfants: Karine Cormier (Martin Bouchard), Émilie Cormier (Jonathan Verreault), Mélissa Renaud (Michaël Parent), Mathieu Renaud, Marc-Antoine Gosselin (Émilie Gagnon), Marianne Gosselin, Alexandre Gosselin et Lorie Gosselin; ses arrière-petits-enfants : Félix-Antoine, Thomas, Zachary, Kaysia, Sofia, Rafaëlle, Édouard et Florence. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Micheline, sa belle-sœur Nicole Robitaille (feu Claude Alain), ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Gosselin: Thérèsa, Colette (Jacquelin Robitaille) et Armand (Gisèle Fiset), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et amis. Outre son époux René, elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs qui l'ont précédée. Nos plus sincères remerciements au personnel de la résidence La Contemporaine pour leur humanité et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUSMQ (Fondation CERVO).Site web : https://fondationcervo.com/