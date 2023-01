GINGRAS, Mariette Pearson



À son domicile, le 20 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Mariette Pearson, épouse de monsieur Roger Gingras. Elle était la fille de feu dame Julie Plourde et de feu monsieur Cornélius Pearson. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger, ses enfants : Claude (Lise-Anne Thibault) et Alain; ses petits-enfants : Zoé Thibault-Gingras et Loïc; ses frères et sœurs : Rachel (Robert Henri), Léon, Julien (Anne-Marie Leblanc), Gisèle (feu Marcel Pelletier), Rosaire (Claire Cloutier) et Ghislain (Marie Savard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras : Lucille (feu Marcel Côté), feu Jacqueline (Gilles Pelletier), Jacques (Lisette Aubin), Marie-Lise (René Ouellet), Françoise (Gilles Boutin) et Jean-Bertin (Francine D'Auteuil) ainsi que ses neveux, nièces, plus spécifiquement Mariette (Pierre Tremblay), ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.