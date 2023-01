QUIRION, Rose-Hélène



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 27 décembre 2022, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédée madame Rose-Hélène Quirion, épouse en premières noces de feu Eleucippe Mercier et en secondes noces de feu Clermont Lessard et fille de feu Wilfrid Quirion et de feu Aline Bisson. Elle demeurait au domaine de la Beaucevilloise à Beauceville. Madame Rose-Hélène Quirion sera exposée aule lundi 9 janvier 2023 de 11h30 à 13h15. Le service religieux sera célébré le même jour, soit le lundi 9 janvier 2023, à 13h30 en l'église St-François de Beauceville et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil monsieur Denis Gilbert; ses soeurs : feu Alice (feu Louis Poulin), Jeannette et Marie-Berthe Quirion. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Quirion, Mercier et Lessard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.