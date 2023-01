AUGER, Jean-Noël



Au CHSLD de St-Flavien, le 2 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Auger. Il était le fils de feu Isidore Auger et de feu Florestine Bernier. Il demeurait à St-Édouard-de-Lotbinière. Il laisse dans le deuil ses enfants : Mélanie (Louis-David Sansoucy), et Michael (Tania Therien); ses petits-enfants : Félix-Antoine Mercier, Maeva Mercier, Ruby Sansoucy; Marika Auger, Naomi Auger; ses frères et sœurs : feu Marcel (Carmen Blanchet), feu Philippe (Raymonde Turcotte), feu Charles (Jeannine Gauthier), feu Honoré, Yvette (feu Gilles Pilote), Noëlla (Yvon Blanchet), Lucille (Marc Castonguay), Lise (Benjamin St-Onge); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Flavien et à l'équipe d'hémodialyse de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Jean-Noël. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein. Site web : rein.ca