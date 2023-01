DAWSON, Blair



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 21 décembre 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé monsieur Blair Dawson, fils de feu Mme Béatrice Dubé et de feu M. Herman Dawson. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Monsieur Dawson laisse dans le deuil ses enfants : Vanessa (Patrick Lepage) et Olivia Dawson (Alexandre Jutras); ses petits-enfants : Liliane et Julien Lepage, Chloé et Rosie Jutras; ses sœurs Diane et feu Marlène Dawson; son filleul ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.