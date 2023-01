NOËL FRÉCHETTE, Jacqueline



À Lévis, le 2 janvier 2023, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Noël Fréchette, retraitée de l'enseignement, fille de feu M. Pierre Noël et de feu Mme Juliette Demers; épouse de feu Louis-Philippe Fréchette. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise, Suzanne (Réjean Gagnon), Richard, Ghislaine et Marc (Irène Montesdeoca); ses petits-enfants : Jean-Philippe (Syndie), Véronique, Audrey (Marc-André), Hugues (Julie), Eve (David) et Amanda; ses arrière-petits-enfants : Zachary, Mia, Delphine, Émilie, Dylan, Léo et Edouard; sa sœur Pauline; ses belles-sœurs Liliane et Thérèse et son beau-frère Emmanuel. Elle est allée rejoindre ses sœurs et frères : Imelda, Angélina, Pierre, Rose, Alfred, Paul, Madeleine, Rina et Thérèse; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lorenzo, Amant, Paul-Henri, Donat, Noëlla et Marie-Ange. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, ami(e)s et ami(e)s du Sélection Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/ ou tout autre organisme de votre choix. La famille vous accueillera au:à compter de 12h.