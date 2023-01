THIBODEAU, Cécile



À Gatineau, le 20 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Cécile Thibodeau, conjointe de feu Jean-Paul Piché. Elle était la fille de feu monsieur Georges-Albert Thibodeau et de feu dame Marie-Anna Marcotte. Elle demeurait depuis 4 ans à Gatineau, près de sa fille. Elle a vécu principalement à Québec.Diane et Tan recevront les condoléances auà compter de 13h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil sa fille unique Diane (Tan Huynh). Outre sa fille, elle laisse dans le deuil les enfants de son conjoint : Gilles (Renée Langlais) leurs enfants Patrick et Marie-Josée; Manon (feu Gaétan Nadeau) leur unique fille Marjolaine (Steve Perreault) et petite-fille Alicia; Johanne (Mario Vézina), Linda. Elle laisse également dans le deuil son frère aîné feu Gaston Thibodeau (Adrienne Déry), Marcel (Roseline Boutin) ainsi que ses neveux, nièces et de nombreux amis; de plus, ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Piché : feu Fernand (feu Gabrielle Germain), feu Laurent, Jacques et Lorraine. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don au CISSS de l'Outaouais, où madame Thibodeau a reçu ses bons soins. Diane tient à remercier le personnel du CHSLD La Pieta pour leur attention particulière, leur implication engagée et la qualité des soins prodigués. Fondation santé Gatineau, 202-900, boulevard de la Carrière, Gatineau (Qc) J8Y 6T5. Téléphone : 819 966-6108 - Télécopieur : 819 966-6012. Numéro d'organisme de charité : 10758 8477 RR0001. En ligne https://www.fondationsantegatineau.ca/dons/