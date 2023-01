MINVILLE, Clovis



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière le 4 décembre 2022, est décédé à l'âge de 90 ans et 2 mois, monsieur Clovis Minville, époux de feu madame Lorraine Labrie. Il était le fils de feu Gilbert Minville et de feu Mélanie Richard. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au :et sera suivi de l'inhumation au cimetière de la Montagne. Il laisse dans le deuil sa fille Diane, il était aussi le père de feu Michel; ses soeurs : Suzanne, Gracia, Renée, Stella, Christiane, son frère Ludovic; de la famille Labrie, sa belle-soeur : Monique (Jean Vinet) et son beau-frère Jean-Pierre. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Minville et Labrie, ses autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel soignant du CLSC de La Pocatière et ceux de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne : www.fondationhndf.ca