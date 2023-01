TURGEON, Jean-Marc



À Lévis, le 21 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Jean-Marc Turgeon, époux de Gilberte Roy, fils de feu de Berthe Robitaille et de feu Lucien Turgeon. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Jean (Hélène St-Hilaire), Pierre (Lynne Cantin), Francine (Luc St-Hilaire), Richard (Nathalie Leclerc); ses petits-enfants : Nicolas (Karine) et Véronique Turgeon (Eric), Dave et Valérie Langevin (Alexia), Jonathan et Mélissa Turgeon (Jonathan G.) et Sabrina Thibaudeau (Guillaume); ses arrière-petits-enfants : Rosalie et Sara Turgeon, enfants de Nicolas, Félix et Olivier Lavallée, enfants de Sabrina, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Il était le frère de : feu Michel (Carmen Vaillancourt), feu André (Huguette Michaud), Micheline (feu Alain Desbiens), feu Suzanne (Armand Dumont et Fernande), feu Guy (Louise Matte) et Denis (Lyne Gosselin), le beau-frère de: feu Fernand (feu Cécile Doyon), feu Claire-Hélène (feu Paul Veilleux), feu Laurent (feu Rolande Allen), feu Marc-André, Raymond (feu Cécile Desjardins) et feu Gilles (Denise Conseiller). La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 15 h à 18 h.La mise en terre des cendres aura lieu au cimetière du Mont-Marie au printemps. La famille remercie chaleureusement le personnel et les bénévoles attentionnés et formidables de la Maison du Littoral de Lévis pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral adressé au 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec par téléphone : 418 903-6177 ou sur leur site web : www.mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles sur place.