GIGUÈRE, Fernand



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 15 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Fernand Giguère, époux de madame Huguette Plante, fils de feu Lucienne Boulanger et de feu Victor Giguère. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 15 h 45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Andrée Bellegarde), Mario (Annie Girard) et Nadine (Patrick Alarie); ses petits-enfants : Frédéric (Meagan Seitz), Vicky (Pascal Michaud), Yanick, Jessy (Dave Bilodeau), Gabriel (Chloé Simoneau) et Mickaël; ses arrière-petits-enfants : Liam et Arnaud Michaud et Logan Giguère; son arrière-petite-fille à venir Maélie Bilodeau; ses petits-enfants par alliance : Anne-Marie, Jonathan, Amilie, Annie-Claude et Maxime; sa sœur Ginette (feu Paul-André L'Archer); ses belles-sœurs : Jeannine Cloutier et Ghyslaine Bussières; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante : sœur Ghislaine s.s.c.m., Robert (feu Annette Mallet), feu André (Hélène Lachance), Claudette, Rémi et Yves (Anne Giroux); ses amis du Club 3V et de la ligue de quilles; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et ses sœurs : Gérard, Ghislaine, Olive, Gaston, Jeannine, Réjean, Michel et leur conjoint(e). Sincères remerciements au personnel du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement aux docteurs Boutin, Croteau et Bergeron pour leur gentillesse les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau #104, Montréal, Québec, téléphone : 1-888-768-6669, www.poumonquebec.ca.