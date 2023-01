BEAUMONT, Huguette Martin



À l'Hôtel Dieu de Québec, le 14 décembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Huguette Martin. Elle est allée rejoindre son époux, Pierre Beaumont. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Martin et de feu madame Marie-Louise Gagnon. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa sœur Pierrette Martin (Denis Lachance); son neveu André Lachance (Lucie Lizotte); sa nièce Nancy Lachance (Alain Michaud) et sa filleule Katie Lachance. Elle laisse aussi dans le deuil son frère feu André Martin (feu Claudette Allison); sa belle-sœur Yolande Beaumont (Raymond Frigault) ainsi que les autres beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaumont, ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Martin au :La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Martin, ainsi qu'à sa nièce Nancy pour son accompagnement des cinq dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladie Pulmonaires du Québec (https://poumonquebec.ca/faire-un-don/).