GAGNON, Richard



Au Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain, le 16 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Richard Gagnon époux de madame Line Desmeules, fils de feu dame Georgette Simard et de feu Roméo Gagnon. Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles : Kathy (Martin Laplante) et Manon (Manuel Doucet); ses petits-fils : Alexis et Maxime (Laurie Racette); son frère, Alain (Francine Gignac) et sa sœur, Lucie (Richard Vallières); son beau-frère, Alain Desmeules (Marie-Christine Bossut) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, ami(e)s et anciens collègues de la compagnie Sico. La famille recevra les condoléances àde 8h30 à 11h.L'inhumation aura lieu au cimetière Sainte-Thérèse-de-Lisieux au printemps 2023. La famille remercie tout le personnel soignant du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour les bons soins prodigués à Monsieur Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur. Des formulaires seront disponibles sur place.