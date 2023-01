ST-PIERRE JEAN, Carmelle



Au Centre d'Hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 30 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Carmelle St-Pierre, épouse de feu monsieur Robert Jean, demeurant à Saint-Aubert. Elle était la fille de feu dame Éva Bernier et de feu monsieur Joseph St-Pierre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yves et Ginette Jean (Sylvain Bourgault); ses petits-enfants : Alexandra (Kévin Therrien) et Marjorie Bourgault (Sébastien Vallières); ses arrière-petits-enfants : Camélia, Rosanna et Édouard Therrien, Ellie Vallières. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Jean-Paul (feu Irène Dubé), feu Rosaire (Marguerite St-Pierre), feu Roger (Georgette Fortin), feu Adrien, feu Isabelle (feu Robert St-Pierre), feu Yvette (feu Léo St-Pierre), feu Raymond (feu Hélène Fortin);de la famille Jean : feu Roch, feu Raymond (feu Gisèle Rioux), feu Louis-Marie (Jeannine Cloutier), feu Benoît (feu Corinne St-Pierre) et feu Laurent (feu Colette Bélanger). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions et la grande qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/ ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 https://www.alzheimerchap.qc.ca/Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 7 janvier à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Aubert.