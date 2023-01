AUDIBERT, Claude



À l'Hôpital St-Sacrement, le 18 décembre 2022, à l'âge de 84 ans et 10 mois, est décédé monsieur Claude Audibert, époux de madame Julienne Falardeau, fils de feu madame Simone Caouette et de feu monsieur Paul-Henri Audibert. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude et son fils Simon; ses frères et soeurs: Micheline, feu Robert (Louisette Tremblay), feu Denise (Émile Larochelle), feu Nicole (feu Roger Leduc), Jacques (Madeleine Germain), Gilles (Isabelle Chouinard), Denis (Claire Beaulieu); ses belles-soeurs de la famille Falardeau: Yvette, Lucille et Lorraine; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements sincères au personnel soignant de l'Hôpital St-Sacrement ainsi qu'à celui du CHSLD Christ-Roy pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes ou un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.