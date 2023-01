PICARD, Raynald



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 novembre 2022, à l'âge de 70 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raynald Picard, fils de feu Philippe Picard et de feu Cécile Audet. Il demeurait à Sainte-Claire, natif de Saint-Malachie, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h, suivi d'. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Malachie. Il laisse dans le deuil ses fils Yannick (Maude Michaud) et Jason; ses petits-enfants : Rémi et Léo. Il était le frère de : Lucille, Julien (Denise Brochu), Jean-Paul (Gaétane Fortier), Bertrand (Eileen Cassidy), Céline (Denis Dupont), Jocelyne (Richard Grenier), Carmen (Jeannot Vallières), Solange (Martin Roy), Léandre (Edith Labrecque), Diane (Florian Auger) et Normand (Lucie Pilote). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en-Bellechasse (Communauté Saint-Malachie), 134, rue Principale, Sainte-Claire (Québec), G0R 2V0. Monsieur Picard a été confié pour crémation à la Maison funéraire :