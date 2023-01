BÉDARD, André



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 8 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur André Bédard, époux de Madame Réjeanne Beaulieu. Il était le fils de feu Madame Juliette Rhéaume et feu Monsieur Lucien Bédard. Il a demeuré à Lac-Saint-Charles. La famille vous accueillera pour les condoléances,, de 11h30 à 13h à laPar la suite,L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial de Lac-Saint-Charles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Réjeanne, ses enfants, gendres et belles-filles : Olivette (Yves Rhéaume), Florian (Édith Bibeau), Yvan (Maryline Greer) et Chantal (André Lambert); ses petits-enfants : Rachel Rhéaume (Francis Fortier), Patrick Rhéaume, Francis Bédard (Sandrine Côté), Patricia Bédard (Mathieu Chouinard) et Sébastien Larrivée (Jessika Simard); ses arrière-petits-enfants : Jeanne et Blanche Fortier, Jason et Mégane Bédard, Mia et Lucas Chouinard ainsi que Mayzie-Fée Larrivée. Il était le frère de Françoise (feu Simon Rhéaume, feu Raymond Larose), feu Pierrette (feu Raymond Girard), feu Jeanne-d'Arc (feu Rodrigue Savard), Yves (Laurette Rhéaume), Louise (feu Jean-Guy Simard), feu Annette (Carol Roberge) et feu Simon (Louise Verret); le beau-frère de Jeannine (feu Maurice Renaud), Gaston (feu Aline Rhéaume), feu Mariette (feu Léo Rhéaume), Fortunat (feu Gaétane Rhéaume), feu Yvon (Catherine Fontaine), feu Léger (Claudette Laliberté), Jean-Yves (Lise Leblanc), Gaétan (Marthe Rhéaume), feu Élise (feu Carol Courteau). Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes (2e étage, aile C) ainsi que Dre Émilie Boily, pour leur dévouement et humanité. Également, le personnel de la Résidence Les Jardins du Manoir, où il a résidé pendant 3 ans, en particulier Julie et Aida. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société canadienne du cancer, des formulaires seront disponibles.