BOUTET, Marcel



Au CHSLD Christ-Roi, le 26 novembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédé monsieur Marcel Boutet, époux de feu dame Gilberte Apestiguy, fils de feu dame Cordule Savard et de feu monsieur Joseph Boutet. Il demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 7 janvier 2023 de 10h30 à 13h30.Les cendres seront déposées au printemps au cimetière paroissial de Loretteville. Il laisse dans le deuil, ses enfants : feu Jean, Marc (Sylvie Allard); ses petits-enfants; sa sœur : Thérèse (feu Louis L'Écuyer); sa belle-sœur : Hélène Apestiguy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à tous ses neveux et nièces qui l'ont supporté au cours des dernières années, ainsi qu'au personnel du CHSLD Christ-Roi, pour leur dévouement et la qualité des soins.