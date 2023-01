LEMAY LAMONTAGNE, Liliane



À Québec, le 24 novembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Liliane Lemay. Elle était l'épouse de monsieur André Lamontagne, fille de feu madame Alvina Genest et de feu monsieur Léopold Lemay.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles ultérieurement. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles: Martine (Alain) et Nathalie (Wes); ses petites-filles: Catherine (Julie) et Laurie (Maxym); ses arrière-petits-enfants: Emma, Samuel et Jacob; sa sœur Denise (feu Jean-Claude Tardif) et sa belle-sœur Pierrette (feu Paul-Eugène Lamontagne); son amie Madeleine Bédard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre les membres des familles Lemay et Lamontagne qui l'ont précédée. Un remerciement spécial à l'équipe des soins palliatifs de l'IUSMQ pour leur accueil chaleureux, leur dévouement et les soins prodigués, ainsi qu'à sa petite-fille Catherine qui a orchestré le transfert à cette unité. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec et à la Société canadienne du cancer - Recherche sur le cancer de la vessie.