GARANT, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 décembre 2022, à l'âge de 83 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Garant, époux de madame Jacqueline Jacques, fils de feu madame Anne-Marie Guay et de feu monsieur Joseph-Onésime Garant. Il demeurait à Lauzon.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Donald (Marielle Nadeau), Nancy (Frédéric Demers); ses petits-enfants : Charles Garant Demers et Laura Garant-Demers; ses frères et sœurs : Thérèse (feu Albert Roy), feu Raymond (feu Angéline Blais), Gabrielle (feu Roland Couture), feu Cécile (feu Edgard Ruel), feu Marguerite (feu Guy Breton) et Adrien (Lise Ruel); ses beaux-frères et belles-sœurs : Lauraine (Denis Monette), feu Jean-Claude (feu Huguette Lafontaine), Armande (feu Jean-René Aubut), feu Odilon (Nicole Fauchon), feu Robert (Rolande Sirois), Henriette (Marcel Patry), Ronald (feu Marlène Dumont, Diane Lacroix), Odette, Mario (Monique Proux), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h45.Il y aura webdiffusion : il sera possible de visionner la cérémonie, en direct ou en différé, en cliquant sur le lien qui sera dans l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des personnes avec une déficience de l'audition (APDA), téléphone : 1-855-675-4662, site web : www.apda.ca ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.