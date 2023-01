BLOUIN, Jean-Claude



Subitement à son domicile, le 19 décembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Blouin. Il était le fils de feu madame Camillia Consigny et de feu monsieur Joseph Eugène Blouin. Il demeurait à Québec. Monsieur Blouin laisse dans le deuil son frère Denis (Solange Tremblay) ; ses neveux et sa nièce Pascal et sa fille : Allyson, Stéphanie et ses enfants : Chloé et Raphaël, ainsi que Jovan. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et ami(e)s. La famille a confié monsieur Blouin au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Canadienne du Cancer (www.cancer.ca).